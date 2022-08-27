Çorum Diyanet-Sen Aleyna Tilki’nin konserinin iptalini istedi

Çorum’da düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan sanatçı Aleyna Tilki’nin konserinin iptal edilmesi istendi.
Osmancık Kaymakamlığı ile MHP‘li Belediye 15-25 Eylül tarihleri arasında Osmancık ilçesinde 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali düzenledi.
Festivale katılacak olan sanatçıları da Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları davet etti.
TOPLUMUN AHLAKIYLA ZIT HAYAT YAŞAYAN
Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanar da, festivale katılacak olan sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki‘yi hedef göstererek, şunları söyledi;
*Aleyna Tilki, Osmancık’ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz.
*Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız.
*Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz.