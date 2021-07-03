Çorum olaylarının 41’inci yıldönümü: Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz

Çorum’da, 1980 yılında yaşanan olaylarda yaşamını yitiren 57 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Etkinlikte, ‘Çorum’u unutmadık, unutturmayacağız’ ve ‘Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

(DHA)

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