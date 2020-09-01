Çorum Valisi Çiftçi'den “tedbirlere uyun” çağrısı:

ÇORUM (AA) – Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirterek, "Çorum halkımızı, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum." dedi.

Çiftçi, Sağlık Bakanlığınca Çorum'da inşa edilecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımına başlanması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini, bu kapsamda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini söyledi.

Son dönemde Çorum'daki vaka sayılarının arttığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Özellikle ağustos ayı içinde vaka sayılarında bir artış oldu. 26 Temmuz'a kadar 5 vefatımız varken, bu tarihten itibaren vefat sayımız hızla arttı. Çorum halkımızı, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hastanemizin de sağlık sisteminin de belli bir kapasitesi var. Tedbirlere uyulursa bu belanın da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum."