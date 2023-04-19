55.6 F
Los Angeles
18 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemÇorum’da iki çocuk birbirini bıçakladı

Çorum’da iki çocuk birbirini bıçakladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.

Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Gündem
Önceki haber
Alanyaspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı kararı doğru mu?
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,466BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States