Çorum'da koronavirüsü yenen 13 hasta daha taburcu edildi

ÇORUM (AA) – Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 13 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte dün evlerine gönderilen 26 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 39 oldu.