Çorum’da Meral Akşener’i üzen tablo: “Üzülüyorum…”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'un Sungurlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. 11 kişinin çalıştığı bir beyaz eşya dükkanını ziyaret eden Akşener "Esnaf en büyük istihdam sağlayandır. Allah razı olsun. Siz kazanın ki çalışan insan sayısı artsın. Üzülüyorum, ilçelerde işsizlik daha çok" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'un Sungurlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. 11 kişinin çalıştığı bir beyaz eşya dükkanını ziyaret eden Akşener "Esnaf en büyük istihdam sağlayandır. Allah razı olsun. Siz kazanın ki çalışan insan sayısı artsın. Üzülüyorum, ilçelerde işsizlik daha çok" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'un Sungurlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. Akşener’e Çorum gezisinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Çorum teşkilatı eşlik etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #çorum #haber #iyiparti #esnaf #işsizlik #ekonomi #haber #gündem #politika #siyaset #sondakika #haberler #foxtv #tele1 #halktv