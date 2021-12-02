Covid-19 antikor ilacında müthiş bulgu: Omicron varyantına karşı etkili

Güney Afrika’da tespit edildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

İngiltere merkezli ilaç şirketi GlaxoSmithKline, Covid-19’a karşı geliştirdikleri ilacın Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu duyurdu.

Şirket yapılan testlerin ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak sotrovimab isimli ilacın Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı. Şirket, ilacın Omicron mutasyonuna karşı bağışıklık direnci sağladığını da aktardı.

“MUTASYONA UĞRAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLDÜ”

İngiliz şirketin CEO’su George Scangos, “Sotrovimab virüsün mutasyona uğrama ihtimali düşünülere geliştirilmişti. Bu hipotezimiz tekrar tekrar kanıtlanmış oldu” dedi.

Öte yandan İngiliz ilaç denetleme kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Ajansı da bugün ilaca acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada hafif ve orta şiddetli Covid-19 hastaları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ilacın hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmasından dolayı bu ilaca onay verildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Merck’in Covid-19 ilacı ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor İlginizi Çekebilir Omicron kabusu sürüyor: Delta’dan daha kolay bulaşıyor İlginizi Çekebilir Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçları açıklandı: Uğur Şahin duyurdu