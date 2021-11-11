Covid-19 artık gençleri tehdit ediyor

Pandeminin ilk dönemlerinde coronavirüsün genellikle ileri yaştakileri etkilediğini hatırlatan TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, “Ancak virüs son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyada daha çok gençleri tehdit etmeye başladı” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Dünya çapında Covid-19 nedenli ölümler 4.5 milyonu ve olgu sayısı da 245 milyonu geçti. Salgının ikinci yılı sürerken, klinik verileri Covid-19 salgınında duyarlı yaş gruplarının değişiklik gösterdiğini ortaya koydu. Covid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendiren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu şu açıklamaları yaptı…

Ülkemizde halen yeni vakaların yüzde 20’si 18 yaş ve altında görülüyor. Özellikle okulların açılması ve aşısız grubu oluşturmaları nedeniyle çocuk ve gençlerde risk çok yüksek. Bu nedenle özellikle okula giden çocuklar ve aileleri mutlaka aşılanmalı. Çocuklar hastalığı genelde hafif geçiriyor ama burun tıkanıklığı, nezle, öksürük gibi gribal semptomlar uzarsa, bunun yanında ateş varsa hemen doktora başvurulmalıdır. Okulda ve özellikle okul servis araçlarında çocukların tüm genel alanlarda olduğu gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasına özen gösterilmeli. Ülkemizde önerildiği üzere, 12 yaş ve üzeri genç ve çocuklar mutlaka aşılanmalı. FDA Danışma Kurulu, yararın daha fazla olduğunu vurgulayarak 5 yaş üzerinden itibaren aşılama önerdi. Yine Çin kendi geliştirdikleri aşılarla 3 yaş ve üzerindeki çocukları aşılayacağını duyurdu.

Her ikisi aynı anda enfeksiyona neden olabilir ve bu enfeksiyon çok ağır klinik tablolara yol açabilir. Bu yıl mevsimsel gribi de oldukça sık görüyoruz ve Covid-19 sıklığı halen toplumumuzda çok yüksek. Bu nedenle 65 yaş üzeri yaş grubu ve KOAH, kalp hastalığı, ciddi sistemik hastalığı olan bireylerin mevsimsel grip aşılarını yaptırmalarını özellikle istiyoruz.

Özellikle aşılı olanlar, Covid-19’u ayakta, baş ağrısı, boğaz ağrısı, hafif ateş, burun tıkanıklığı gibi semptomlarla hafif geçirilebiliyor. Ancak bir konuda uyarı yapmak isterim. Mevsimsel grip sezonu başladı ve havaların soğumasıyla ülkemizin büyük bölümünde viral enfeksiyonlar ve mevsimsel grip (influenza) vakaları artmaya başladı. Bu sene maske kullanımında bir miktar gevşeme olması ve toplumsal yaşamın tedbirler yavaşlatılarak devam etmesi nedeniyle grip vakalarını daha sık görüyoruz. Grip enfeksiyonunun coronavirüs enfeksiyonundan klinik olarak ayrımı mümkün değil. Bu nedenle grip semptomu gösteren kişilerin PCR testi yaptırmasını öneriyoruz.

Yaşlılarda aşılamayla birlikte ağır hastalık, yoğun bakımda yatma ve ölüm riskleri azaldı. Aşısız erişkinler ve çocuklar halen en riskli gruplardır. Hastaneye yatış ve ölüm en sık aşısızlarda. Covid-19’u aşıyla önlenebilen bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Aşıyla önlenebilen bir hastalıktan genç insanları halen kaybediyor oluşumuz maalesef çok üzücü.