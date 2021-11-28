Covid-19 aşılarında rekor kırıldı: Aşılama oranı yüzde 104

İtalya’nın Sicilya bölgesindeki bazı ufak köylerde aşılama oranları rekor seviyelere çıktı. Bölge sakinleri, “Aşıların sadece bizi değil, çocuklarımızı, arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı koruduğunu” biliyoruz dedi. Bazı bölgelerde aşılama oranı yüzde 100’ü geçti.

Sozcu.com.tr

Özellikle orta Avrupa’da düşük aşılama oranları sebebiyle corona virüsü vakaları tırmanırken İtalya’nın küçük kasaba ve köylerinde ise aşılama oranları yüksek seviyelere ulaşarak uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İtalya’da nüfusu 5.000’in altında olan yaklaşık 5.500 köy bulunuyor. Nüfusu 2.100 olan Palazzo Adriano da bunlardan biri… Özellikle köyde yaşayan gençlerin bölgeden ayrılmasıyla çoğunlukla yaşlıların kaldığı ve yaş ortalamasının 60’ın üzerinde olduğu bölgede aşılama hızı rekor seviyeye çıktı.

Cinema Paradiso’nun çekildiği yer olan Palazzo Adriano’da aşılama oranları yüzde 100’ün üzerine çıkarken belediye başkanı Nicolo Grana, “Bu istatistikler gerçek değilmiş gibi görünüyor fakat bunlar gerçek. Palazzo Adriano’da yaşayanlar aşı olarak sadece kendilerini korumuyor yakınlarını, komşularını ve çocuklarını da koruyor” dedi.

Grana aşılama kampanyası ile ilgili olarak “Bölgede yaşayanların köyün meydanından mutlaka geçiyor ve burada bilgilendirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra kulaktan kulağa insanlar aşı olunması gerektiği söylendi. Aşılama merkezleri bir açık hava festival alanı gibiydi. Herkes aşılanınca bölgeye bir koruma sağlanacağını biliyordu” dedi.

Grana, WhatsApp üzerinden sahte ve yanlış bilgilerle de mücadele ettiklerini söylerken, aşı olmanın avantajlarının anlatıldığını aktardı.

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