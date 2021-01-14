Covid-19 geçiren çocukların kalbine dikkat

Coronavirüsün çocuklarda hafif seyrettiği algısının çok yanlış olduğunu belirten uzmanlar, hastalığa yakalandıktan sonra veya 2-4 hafta sonrasında MIS-C sendromu (Multisistem İnflamatuar Sendrom) gelişebildiğine dikkat çekiyor. Bu sendroma yakalanan çocuklarda ateş ve kalple ilgili yorulmalar görülebildiğini belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, bu konuda şunları söyledi:

HIZLI TEDAVİ EDİLMELİ

SARS CoV-2 virüsüne maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak MIS-C görülebiliyor. Bazı çocukların Covid-19 enfeksiyonunu hiçbir belirti olmadan yani “asemptomatik” geçirmesinin ya da aile üyelerinin enfekte olduğu dönemde çocuğun hafif belirtileri olması nedeniyle test edilmemesinden dolayı, o dönemde tanı konulmamış olması çocuğun MIS-C geçirmeyeceği anlamına gelmiyor. MIS-C, hastanede yapılacak bazı testler sonucunda kesin tanı konularak, hızlıca tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Kalbin dolaşımını sağlayan koroner damarlarda sorun oluşturarak kalp fonksiyonlarını bozabilir. Hastaların özellikle çocuk kardiyolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi bölümler tarafından hem tanı ve tedavi aşamasında hem de tedavi sonrası dönemde takip edilmesi gerekir.

HER ÇOCUKTA OLUŞMAZ

Covid-19’u sessiz ya da çok hafif şikayetlerle geçirenler de, genellikle 2-4 hafta sonrasında (bu süre hastaya göre değişebilir) çok ciddi bulgular ile sağlık kurumuna başvurarak MIS-C tanısı alabilir. Bu hastalık Covid-19 geçiren her çocukta oluşmaz, hangi çocukta gelişeceğine dair başta epigenetik faktörler olmak üzere bilinmeyen birçok faktör vardır. Bilinen ise yatkınlığı olan çocukta bu virüsün hastalığı kendisi yapmasa da hastalığın oluşmasındaki faktörleri tetiklediği, yani olayın başlangıç pimini çektiğidir. Covid-19’un aksine bulaşıcı bir hastalık değildir.

İŞTE BELİRTİLERİ

Bu hastalığın nadir görülmesine rağmen, ciddi bir durum olması nedeniyle bulgularının iyi bilinmesinin, ailelerin hekimlere yardımcı olması noktasında önemli. Önceden geçirilmiş (genellikle 2-4 hafta önce) veya yeni geçirilmekte olan Covid-19 enfeksiyonu ya da Covid-19 enfekte kişi ile temas öyküsü olan kişilerde dirençli ateş başta olmak üzere şu bulguların bir kısmının olması durumunda bu hastalıktan şüphelenilerek hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir: 24 saatten uzun 38 derecenin üzerinde dirençli ateşin varlığı, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi mide bağırsak sistemiyle ilgili bulgular, vücutta döküntülerin olması, gözlerde çapaklanma olmadan kızarıklıklar, kanlanmaların olması (konjonktivit), baş ağrısı, hızlı soluma, nefes almada zorlanma, kas, eklem ağrıları, el ve ayak derileri başta olmak üzere ciltte soyulmalar.