Covid-19 ilacının Omicron varyantına karşı koruma sağladığı tespit edildi

İlaç şirketi GlaxoSmithKline, geliştirdiği Covid-19 antikor ilacının Omicron varyantına karşı koruma sağladığını duyurdu.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış versiyonu olarak bilinen ve uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Açıklamayı GlaxoSmithKline yaptı… Şirket geliştirdikleri corona virüsü antikor tedavisinin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Sotrovimab isimli antikor tedavisi ile ilgili araştırmalarını tamamlayan şirketin CEO’su Goege Scangos, “Sotrovimab’ın Covid-19’un farklı varyasyonlarına karşı koruma sağladığına güveniyoruz” dedi.

İlaç bu yıl İngiltere’de kullanım onayı alırken yapılan araştırmalarda Sotrovimab’ın hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 79’a varan seviyelerde azalttığı belirtilmişti.

Geliştirilen antikor tedavisinin enjeksiyon yoluyla kullanılacağı kaydedilirken bu araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığı da belirtildi.

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