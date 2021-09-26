Covid-19 ile grip aynı anda bulaşır mı?

Covid-19 ile gribin belirtileri ve bulaşma yolları aynı… Peki bu hastalıklara aynı anda yakalanma riskimiz var mı? İşte Prof. Dr. Erk’in yanıtı…

Nazan DOĞANER HALICI

Pandeminin devam ettiği bugünlerde birçok kişi grip aşısı yaptırıp, yaptırmama konusunda kararsız. ‘Covid-19 aşılarım tamam, grip aşısına gerek yok’ diye düşünenler de var, ‘Acaba iki hastalık aynı anda bulaşır mı’ ya da ‘Grip aşısı Covid-19’dan da korur mu’ diye merak edenler de…



Ölümcül sonuçlara yol açabildiği için gribin de hafife alınmaması gereken bir hastalık olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Soğuk algınlığından farkı nedir?

Grip ve soğuk algınlığı etken virüsleri ve yol açtığı şikayetler bakımından farklı hastalıklardır. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık iken, soğuk algınlığında (nezle) yüksek ateş yoktur, belirgin bir burun akıntısı mevcuttur. Bazen gripte de burun akıntısı ve boğaz ağrısı olabilir fakat geri plandadır. Grip kişiyi paçavra tabir edilen bir duruma sokarken, soğuk algınlığında genel durum iyidir. Grip klasik olarak üst solunum yollarının hastalığıdır. Soğuk algınlığı dışında pek çok virüs üst solunum yollarında gribal enfeksiyona yol açabilir.

Grip aşısı kimlere önerilir?

■ 65 yaş üzeri tüm bireyler

■ Astım ve KOAH hastaları

■ Kalp yetersizliği, koroner damar hastalıkları olanlar

■ Diyabet hastaları

■ Kronik böbrek yetersizliği olanlar l HIV (+) hastalar

■ Kanser tedavisi görenler

■ İmmün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar

■ Bakım evi hastaları

■ Hekim, hemşire, hasta bakıcılar

■ Hamileler l Çocuklar

Hangi belirtilere yol açar?

Grip virüsünün A, B ve C olmak üzere 3 ana tipi; çok sayıda alt tipi mevcuttur. A ve B tipleri insanlarda grip hastalığına neden olur. Grip; titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, bazen burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlere yol açar. Bu belirtileri Covid-19 ile karıştırılır.

Neden ciddiye alınmalı?

Grip virüsleri sık sık kılık değiştirdiği için tam bağışıklık sağlanamayan en sık salgın enfeksiyon hastalığıdır. Her yıl bütün dünyada 10-20 kişiden birini etkiler ve özellikle risk gruplarında yüksek ölüm oranına neden olur. Grip virüsleri zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı, akut bronşite neden olarak ölüm riskini artırır. Grip salgını olduğu dönemlerde kalp krizi ve felç riski de artmaktadır.

Aşı ne zaman yaptırılmalı?

Grip aşısı yüzde 70-90 oranında koruyucudur ve her yıl risk gruplarında yapılması gerekir. Aşı yapıldıktan 10-20 gün sonra bağışıklık sağlanmış olur. Her aşıda olduğu gibi grip aşısında da yüzde 100 korunma söz konusu değildir. 65 yaş üzerinde kişilerin bağışıklık sistemi tam çalışmadığı için aşıya yanıt yavaş ve daha az orandadır. Buna rağmen 65 yaş üzerinde aşının çok etkili olduğu ve ölüm oranının belirgin derecede azalttığı bilinmektedir. Aşı dışında hijyen koşullara dikkat edilmesi çok önemlidir. Öksürük-hapşırık esnasında ağız ve burnun mendille kapatılması, ellerin sık sık yıkanması koruyucudur. Pandemi nedeniyle maske takmak, kalabalık ve kapalı mekanlardan uzak durmak gribe karşı da koruyucur. Mevsimsel değişiklikler olduğu için grip mevsiminin hemen başında, gribe yakalanmadan aşı olunması tavsiye edilir. Grip salgını günümüzde daha geç başladığı ve mayıs sonlarına kadar devam ettiği için ekim ayı sonu ve kasım ayı başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder.

Grip aşısı coronadan korur mu?

Grip aşısı yüzde 100 koruyucu değildir. Aşıdan sonra ortalama iki haftalık bir sürede etki ortaya çıkar. Bu sürede hasta grip geçirebilir. Geçen grip mevsiminde en sık hastalık yapmış olan 3 grip suşu Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanır ve buna yönelik aşı geliştirilir. Aşı sadece 3 suşa karşı etkilidir. 6 aydan küçük bebeklere, ateşli hastalığı, yumurta alerjisi ve gebeliğin ilk 3 ayında, olanlara aşı önerilmemektedir. Grip aşısı koronavirüsten korumaz. Ancak grip mevsimine girmekte olduğumuz bugünlerde korona aşısının yanı sıra grip aşısı da yaptırılmalıdır. Korona ve grip virüsü kişiyi aynı anda enfekte edebilir. Bu durum hastalığın çok daha ağır seyretmesine neden olabilir. Böyle bir riskle karşılaşmamak için her iki aşının da mutlaka yaptırılması gerekir.