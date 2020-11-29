COVID-19 kalp hastalarını nasıl etkiliyor?

Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebilir. Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabilir. Kalp hastalarında toksinlere bağlı oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotelde meydana gelen bozukluklar sonucu kalp; hem dokuları hem de kendini yeterince besleyemeyebilir. Bu durum da kalp krizi oluşturabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kardiyolojik anlamda kronik hastalığı bulunan kişilerin, Covid-19’un şu ana kadar bilinen ateş, öksürük, soluk almada zorlanma, nefes darlığı, halsizlik-yorgunluk, kas-eklem ağrısı, baş ağrısı, koku-tat alamama gibi belirtilerinden bir veya birkaçını yaşamaya başladıkları an hiç vakit kaybetmeden hekimlerine ya da bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.

SİTOKİN FIRTINASI KALP YETMEZLİĞİ İLE SONUÇLANABİLİR

CovId-19’a yakalanan bazı kişilerde sitokin fırtınası adı verilen durum görülebilir. Vücutta enfeksiyon görülmesi durumunda sitokin salınımı bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşabilmesi için gereklidir. Ancak Covid-19’un bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı değişim nedeniyle yüksek miktarda sitokin çok hızlı bir şekilde kana salındığından, sitokin fırtınası denen olay meydana gelebilir. Bu durum çoklu organ yetmezliğine yol açabilir, kalp kasında iltihaplanmaya neden olabilir. Miyokardit olarak adlandırılan bu durum, kalbin kasılarak kan pompalama işlevinin bozulmasına yol açar. Miyokardit, kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir.

İŞTE HAYATİ TAVSİYELER

CovId-19, miyokarditin yanı sıra; aritmi, akut koroner sendrom gibi kardiyolojik rahatsızlıklara da sebep olabilir. Kalp rahatsızlığı olan hastalarımız özellikle kış aylarında enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalıdır. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarını kesinlikle ihlal etmemeleri lazım. Düzenli el yıkamakve hastalıklı kişilerle temas halinde olmamak gerekir. Ayrıca yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yapılması da önemli bir koruyucu destek sağlar.