Covid-19 kalp ritim bozukluklarını nasıl etkiledi?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçar, “Coronada solunum yetmezliği en önemli ölüm nedenidir. Bununla birlikte Covid-19 hastalarında kalp ve damar sistemi tutulumu da fazlasıyla ölümcül olabilmektedir” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Uçar Covid-19 hastalarında ritim bozukluğunun sık görüldüğüne dikkat çekti. 6 soruda hastalara önerilerini iletti…

– Ritim bozukluğu olan hastalar ne yapmalı, nasıl beslenmeli?



Covid enfeksiyonunu önlemek amaçlı kullanılan klorokin gibi bazı ilaçlar mevcut ilaçlar ile etkileşim gösterip yan etkiler oluşturabilir. Bilinen ritim bozukluğu olan ve Covid enfeksiyonuna yakalanan hastalara önerimiz kardiyoloji hekimlerine ilaç tedavilerini danışmalarıdır. Bununla birlikte Covid 19 enfeksiyonu sırasında sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini korumak enfeksiyonu hafifleterek ritim bozukluğu yaşamanızı önleyecektir. Vücudunuzun aktif ve güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmesine yardımcı olmak için her zaman taze sebze ve meyve açısından zengin bir diyet önerilmektedir. Buna ek olarak C ve D vitamini kullanımı da bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

– Zatürre ve grip aşısı Covid-19 karşı korur mu?



Kronik kalp hastalığı olanlarda grip aşısı tercihen ekim ayında yapılmalı ve her sene tekrarlanmalıdır. Geç başvurmuş kişilerde ise aşılama şubat ayına kadar yapılabilir. Grip aşısının Covid-19’a karşı herhangi bir koruyucu veya hastalığın seyrini hafifletici özelliği yoktur. Zatürre aşısı yapısındaki proteinlerden dolayı güçlü bir yanıt oluşturur. Bu sayede hem çocuklarda hem de erişkinlerde uzun süreli bağışıklama sağlar. Grip aşısına benzer şekilde zatürre aşılarının da Covid-19′ a karşı etkisi bulunmamaktadır. Kronik kalp hastalığı olup daha önce hiç zatürre aşısı yaptırmamış veya en son aşının üzerinden 5 yıl geçmiş olanlarda mutlaka zatürre aşısı yaptırılmalıdır.

– Ritim bozukluğum ve kalp pilim var. Covid-19 aşısı olmalı mıyım?

Covid 19’un kalp ve damar hastalığı gibi bir başka hastalığı olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini gözlemlemekteyiz. Ayrıca Covid-19 enfeksiyonunun da ritim bozukluğu oluşturma veya mevcut ritim bozukluğu olan hastalarda yeni ataklar oluşturabildiğini bilmekteyiz. Bu nedenle ritim bozukluğu olan ve kalp pili bulunan hastalarımızın Covid-19 aşısı yaptırmalarını önermekteyiz.

– Hangi Covid-19 aşısını olmalıyım?

Bugünkü bilgilerimize göre kalp hastalarında, kalp yetersizliği olanlarda, kalp pili olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda veya yaşlı kişilerde BioNTech aşısının daha fazla yan etkisi olduğuna ilişkin bulgu yoktur. Diğer yandan mutasyon sonucu ortaya çıkan Delta varyantına karşı Sinovac aşısının yeterince koruyucu olmadığını bilmekteyiz. Önümüzdeki dönemde, dünyadaki vakaların çoğunun Delta varyantı ile olacağı beklenmektedir. Bu sebeple daha fazla risk altında olan kalp hastalarımızın aşılarını BioNTech ile yaptırmalarını önerebiliriz.

– Covid-19 aşısı oldum, kalp ilaçlarımı nasıl kullanırım?



Covid-19 aşısı sonrası düzenli alınan ritim bozukluğu ilaçları da dahil olmak üzere tüm kalp ilaçlarına devam edilmelidir. Bu ilaçların Covid-19 aşıları ile bilinen olumsuz bir etkileşimi yoktur.

– Covid-19 aşısı oldum, ateşim yükseldi, ne yapmalıyım?



Her aşıdan sonra vücut sıcaklığı yükselebilir, bu durum vücudun doğal bir tepkisidir. Bazı kişilerde ateş daha fazla yükselebilir. Bol sıvı alınmalıdır, özellikle bol su içilmelidir. Sıcak ortamlarda bulunmamak faydalıdır. Ateş yükseldiğinde parasetamol grubu ateş düşürücü ilaçlar güvenle kullanılabilir. Ateş yüksekliğine bağlı ölümcül ritim bozukluğu gelişebilen nadir görülen Brugada sendromu hastalarının ateş yüksekliği konusunda daha fazla dikkatli olması gerekmektedir.