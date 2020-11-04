Covid-19 testleriyle ilgili merak edilenler

Covid-19 hastalığını tam olarak anlamadan PCR ve antikor testlerini yorumlamak mümkün değildir. Covid-19 virüsünün kuluçka süresi 2-14 gündür.

Bu virüsü taşıyan kişi ile temas edenlerde hastalık belirtileri en erken 2. günde en geç 14. günde görülmektedir. Bu nedenle PCR testi 2. günden itibaren pozitif olabileceği gibi 14. güne kadar herhangi bir günde de pozitif olabilir. Bu nedenle virüs taşıyan kişi ile temas edenler mutlaka 14 gün izolasyonda kalmalıdır. Virüs taşıyan kişi ile temas edenlere 2. günden itibaren bakılan PCR testi negatif olsa dahi birkaç gün ara ile test tekrarları yapılarak 14. güne kadar pozitiflik gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Aynı şekilde PCR testi pozitif olanlarda da belli aralıklarla test tekrarları yapılarak en az iki PCR testinin negatif olduğu görülmeden izolasyon sonlandırılmamalıdır. Hastalığın kesin tanısı PCR test pozitifliği ile konulsa da hastalık belirtileri, laboratuvar test sonuçları ve akciğer tomografi bulguları birlikte değerlendirilerek hastaların takip ve tedavileri yapılmalıdır. PCR testi coronavirüs teşhisinde elimizdeki en güvenilir testtir. Ancak virüsü tespit etmede en fazla yüzde 60’lara varan doğruluk oranına sahip olduğu unutulmamalıdır.

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ DOĞRU YERDEN ALINMALI

Sıklıkla kişi pozitif bir vaka dahi olsa test sonucu negatif çıkabilmektedir. En önemli nedeni ise kültür materyalinin alınmasındaki başarısızlıklar ve teknik zorluklardır. Testin güvenilir bir sonuç vermesi için, sürüntü örneklerinin doğru yerden alınması gerekir. Kültür alınırken, çubuğun her iki burun deliğinden genze kadar sokulması çok önemlidir. Bu yüzden, örneğin alanında uzman hekimler veya hemşireler tarafından alınıyor olması önemlidir.

ANTİKOR TESTLERİ NE KADAR GÜVENLİR?

PCR testinden farklı olarak antikor testlerine kandan bakılır. İki tür antikor gelişir. PCR testi pozitif iken bir süre sonra ilk olarak IgM antikoru tespit edilir. Yaklaşık bir haftada en yüksek düzeylerine ulaşıp daha sonra azalarak tespit edilemez. IgM düzeyi azalmaya başladığında diğer bir antikor olan IgG artmaya başlar. Hastalık büyük oranda düzeldiğinde IgG en yüksek seviyelerine ulaşır. Daha sonra bir miktar azalmakla birlikte IgG seviyeleri uzun süre yüksek kalır. Bu nedenle IgG bağışıklığın göstergesidir.

IgM sonuçlarının doğruluk oranı değişken olabilirken IgG sonuçları yüzde 99’a yakın doğrulukta tespit edilebilmektedir. Bu nedenle IgG tarama testi olarak kullanılmaktadır. PCR antijen testi ve antikor testleri birlikte değerlendirilerek hastalığın hangi aşamada olduğu hakkında daha net bilgi sahibi olunabilir.