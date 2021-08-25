COVID-19’a Karşı İlaç Tedavisi Umudu Güçleniyor

Dünyayı sarsan Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşı kampanyaları tüm hızıyla sürerken tıp dünyasının, COVID-19 mücadelesinde elini güçlendirecek yeni seçenekler geliyor. Uzmanlar, virüse karşı ilaç tedavisi alanında önemli ilerleme olduğunu ve sonbahardan itibaren yeni ilaçların sertifika almasıyla birlikte 2022 yılından itibaren özellikle ağır Covid vakalarının ilaçla tedavi edilmesi umudunun güçlendiğini açıkladı. Avrupa Birliği İlaç Dairesi, Eylül ayında 3 ilaca sertifika vermeye hazırlanıyor.

Bilim dünyası, Delta varyantı sonrası 3. doz aşı tartışmasının başlamasıyla, aşıya erişim yarışının gölgesinde kalan ilaç tedavisi alternatifini daha güçlü şekilde tartışmaya başladı. Bilim adamları, aşının yanısıra ilaç tedavisinin de tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılması çağrısı yapıyor.

Fransa’da hükümete salgın mücadelesinde danışmanlık yapan Bilim Konseyi’nin Başkanı Jean François Delfraissy, Le Parisien gazetesine “Sonbaharda Covid’e karşı ilaç tedavisi mümkün olacak” dedi. Lille Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklık ünitesi araştırmacılarından Dr. Jean Dubuisson da “Görüyoruz ki virüs gelişiyor, delta varyantı aşı olan kişilere de bulaşıyor. Dolayısıyla viral bir araca sahip olmak bu nedenle önemli” diye konuştu.





Ağustos ayı başında Fransız sağlık yetkilileri, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için aşı olamayan kişilerin tedavisinde, önleyici tedavi yöntemlerinin kullanmasına yeşil ışık yaktı. Uzmanlar, bu önleyici tedavi yönteminin, yalnızca bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiriyor. Dr. Jean Dubuisson “Üstelik bu güne kadar aşıya direnen kişilere de bu tedavi yöntemleri uygulanabilir” diyerek aşı karşıtlarının da virüse karşı korunabileceğini belirtti.

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi, dün yaptığı açıklamada, özellikle ağır bir hastalığı olan ya da 65 yaş üzeri gibi hassas yaşlardaki kişilerde 2 doz aşının yeterli olmadığını, bu nedenle bu grupta bulunan kişilere 3. doz aşı yapılmasını tavsiye etti. Hükümet, Eylül ayından itibaren bu gruba yönelik 3. doz aşı kampanyasına başlamayı planlıyor.





Aylardır laboratuvarlarda umut veren bir çalışma yürüten bilim adamları, bu yıl sonunda çalışmalarını tamamlıyor. Daha önce Dr. Dider Raoult’un önerdiği Klorokin gibi ilaçlar kullanımdan kaldırılırken monoklonal veya poliklonal antikorlar ve antibiyotikler 2022’de yeni tedavi için umudu veriyor.

AB 3 ilaca izin vermeye hazırlanıyor

Fransa İlaç Güvenliği Dairesi ANSM’nin, Aşı Departmanı Başkanı Alban Dhanani “Monoklonal veya poliklonal antikorlar ve antibiyotiklerin, klinik araştırmalarda en gelişmiş ürün grubudur. Avrupa İlaç Ajansı’nın da onayının ardından sonbaharda, bu ilaçların hızla kullanıma açılmasını bekliyoruz” dedi. Ekim ayına kadar 3 tedavi yöntemine izin vermeye hazırlanan Avrupa Birliği, şimdiden bu firmalarla sözleşme imzaladı.

Fransa’da aşıya yanıt vermeyen bağışıklık sistemi zayıf olan ve hastalığı ağır şekilde geçiren kişiler sonbahardan itibaren “Ronapreve” adlı ilacı kullanabilecekler. Dr. Dubuisson, monoklonal antikorların, anti viral açıdan önde gelen etkin tedavi biçimi olduğunu ancak bu ilaçların herşeyi çözmeye yetmeyeceğini belirtiyor. Dr. Dubuisson “Bu ilaçlar çok pahalı ve herkes için kullanamayacağız. İlaçlar enjeksiyon yoluyla uygulanmalı. Ve tüm dünyaya yetecek kadar maalesef yok ” diyor.

Aşıyı tamamlayıcı tedavi arayışı

Dünyanın her yerinde, bilim adamları aşıyı tamamlayıcı başka yollar araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “Solidarity” Dayanışma deneyleri çerçevesinde, hastaneye kaldırılan hastalar üzerinde, genelde diğer endikasyonlar için kullanılan üç yeni ilacı test etmeye başladı. Pfizer ve Merck, virüsü önlemek için yeni bir ilacı test ediyor.





Fransa’nın Nantes kentinde bulunan Xenothera biyoteknoloji laboratuvarı, “XAV-19” adlı ilacın klinik deneylerinin ilk sonuçlarını, Eylül ayı sonunda açıklamaya hazırlanıyor. Lille Hastanesi, Haziran ayı başından bu yana Dr. Dubuisson başkanlığında, solunum yollarının bakteriyel enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan “clofoctol” adlı ürünün klinik deneylerini yürütüyor. Dr. Dubuisson “Bizim yaptığımız işlem, ilacı yeniden konumlandırma. Bu tür bir molekül zaten klinik testlerden geçtiğinden, birçok deneysel adımı atlayabiliyoruz” diyor.

Hangi ilaçlar geliyor?

1- MOLNUPİRAVİR:

Eylül ayında sertifika almaya aday olan ilaçların başında kolayca alınan “Molnupiravir” ilacı geliyor. Amerikan laboratuvarı Merck’in ürettiği bu antiviral, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından hemen sonra, hap şeklinde ağızdan alınıyor. Klinik denemelerin ilk sonuçlarına göre, ilaç viral yükün azaltılmasına yardımcı oluyor. Bu tür bir tedavi, virüs proteinlerini hedef alıyor ve virüsün insan hücresine bulaştıktan sonra çoğalmasını önlüyor. İlacın avantajının, virüsteki mutasyonlardan etkilenmemesi ve sadece ağız yoluyla uygulanabilmesi olduğu belirtiliyor. Uzmanlar böylece daha fazla insanı tedavi etme olasılığının arttığına dikkat çekiyor. Ancak son derece güçlü olan bu ilacın yan etkileri nedeniyle hala klinik deneyler sürüyor.

2- AZD7442:

Önleyici amaçlı bir ilaç. Monoklonal antikorlarla yapılan bu önleyici tedavi, 20 Ağustos’ta, İsveç-İngiliz laboratuvarı AstraZeneca tarafından duyuruldu. Hassas hastalarda hastalığın semptomatik bir formunun gelişme riskini büyük ölçüde azaltmayı mümkün kılıyor. Kullanımı Fransa’da, çok nadir yan etkiler nedeniyle bu ilacın kullanımı 55 yaş üstü kişilerle sınırlı tutuldu. AZD7442, enjeksiyon yönetmiyle alınıyor ve hastalara üç kat daha uzun koruma sağlıyor. AstraZeneca’ya göre, ilaç, tek bir enjeksiyondan sonra, bir yıla kadar koruma sağlayabiliyor.





3- XAV-19:

Fransız Nantes laboratuvarı Xenothera tarafından geliştirilen bu tedavi, poliklonal antikorlara dayanıyor. Virüsün farklı yönlerine saldırıyor ve bağışıklığı artırıyor. Orta dereceli COVID-19 hastaları için tasarlanmış bu ilaç, hastaları yoğun bakıma gitmekten korumayı amaçlıyor. Şirket, önümüzdeki haftalarda “Faz 2” klinik denemelerinin sonuçlarını bekliyor ve Fransız devleti şimdiden bu ilaç için 30 bin doz için ön sipariş verdi. İlacın fiyatı henüz bilinmiyor, ancak “sonuçlar iyi çıkarsa, şirket 2022’de ilacı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

4- TOCILIZUMAB (Actemra veya RoActemra):

Roche laboratuvarı tarafından geliştiriliyor ve henüz değerlendirme aşamasında. Monoklonal antikorlar olarak sınıflandırılan Tocilizumab, vücut savunmasının bozulmasında ve eklemlerin kronik iltihaplanmasında rol oynayan belirli maddelere veya hücrelere karşı savaşan bir anti-inflamatuar ilaç. Tocilizumab kullanımı, ağır COVID-19 hastalarında ölüm sayısını azaltmada olumlu sonuçlar gösterdi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Ağustos’tan bu yana bu tedaviyi, hastalığı şiddetli geçirenlere ve özellikle hastalığın inflamatuar fazı olan “sitokin fırtınasına” karşı etkisini değerlendiriyor. İlaç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tavsiye edildi. Tocilizumabın mevcut maliyeti enjeksiyon başına 800 Euro civarında.

5-RONAPREVE:

İlaç Fransa’da, Ağustos ayının başından bu yana, bağışıklığı zayıf olan kişiler için önlem veya COVID-19’a maruz kaldıktan sonra “tedaviye erken erişim” amaçlı olarak kullanılıyor. İsviçreli laboratuvar Roche ile ortaklaşa Amerikan biyoteknoloji firması, Regeneron’un ürettiği Ronapreve, virüslerin vücudumuza giriş noktası olan “Spike proteinini” hedef alan saldırganları yok eden antikor üretiyor. Fransa’da kanser, transplantasyon reddi veya Crohn hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıkların tedavisi için kullanılıyor. Deneylerde, nüfusun geneline kullanılması olasılığı araştırılıyor. Bazı kronik hastaların, özellikle böbrek hastalarının, bundan faydalanması umuluyor. Ancak hasta başına bin ila 2 bin Euro arasındaki yüksek fiyatı ve enjeksiyonun hastanede izlenmesi şartı nedeniyle ulaşımı hayli zor. Başka bir dezavantajı da bu antikorların hedefindeki Spike proteininin mutasyona uğrama riski.