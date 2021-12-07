Covid-19’a yakalanan diyabetliler için yol haritası

Covid-19’un diyabeti olanlarda daha ağır seyrettiğini hatırlatan Keskin, hastaların dikkat etmesi gereken noktalara değindi…

Nazan DOĞANER HALICI

Uzmanlar, Covid-19’un ilk ortaya çıktığı günden bu yana diyabet hastalarının risk grubu içinde bulunduğunu, Covid-19’un bu kişilerde hastaneye yatış ihtimalini artırdığını vurguluyor.

Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin de diyabet hastalarında Covid-19 enfeksiyonu sırasında ciddi sorunlar yaşanabileceğini belirterek, bu konuda şunları söyledi…

HASTALARA HAYATİ TAVSİYELER

■ CovId-19’a yakalanan diyabetlilerin hastalığı ağır geçirme riski diğer bireylere göre daha yüksektir. Eğer hastanın kliniği ağırsa, 65 yaş üzeri ise ve kalp hastalığı, hipertansiyon, böbrek hastalığı gibi ek hastalıkları varsa mutlaka yataklı bir sağlık merkezine başvurmalıdır.

■ Covid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrenen bir diyabetli kullandığı ilaçların uygunluğu açısından hekimiyle görüşmeli ve ilaçlarını yeni düzenine göre kullanmalıdır.

■ Covid-19 sırasında kullanılan bazı ilaçlar diyabeti ağırlaştırıp, kan şekeri düzeyini bozabilir. Böyle bir durumda hasta yine hekimiyle bağlantıya geçmelidir.

■ Hastalık seyri sırasında iyi giden kliniğin bozulması halinde mutlaka hastaneye başvurulmalıdır.

■ Hastalık seyri sırasında kısa süreli tedavi değişiklikleri, gerekirse insülin tedavisi kullanılabilir. Bu konuda endişe etmeye gerek yoktur. Takip eden hekim hastalığın düzelmesi halinde eski tedaviye geri dönecektir.

İYİLEŞENLER NELER YAPMALI?

■ Covid-19 enfeksiyonunu atlatan diyabet hastaları iyileşmelerini takiben kontrol için hekimlerine başvurmalıdır.

■ Hastalar kaybettikleri enerjiyi geri kazanmak için egzersiz, yürüyüş yapıp kaslarının tekrar güçlenmesini sağlamalıdır.

■ Diğer sistemlerle ilgili rutin kontrolleri için de hekime başvurmalıdır.

■ Gereken aşılanma zamanında da aşılarını yaptırmalıdır.

AŞI VE MASKE UYARISI

1) Diyabetlilerin kan şekeri düzeyleri mümkünse evde glukometre (şeker ölçüm aleti) ile daha yakın takip edilmelidir.

2) Bütün diyabet hastaları Covid-19 için önerilen aşıları tam zamanında olmalı, hatırlatma dozlarını da yaptırmalıdır.

3) Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir.

4) Düzenli-dengeli beslenme, yeterli sıvı, protein alınmalı; mineral ve vitamin eksikleri varsa

giderilmelidir.

5) Egzersizin bağışıklığı artırdığı gösterilmiştir. Düzenli olarak egzersiz

yapılmalıdır.

6) Grip ve zatürre aşıları da ikincil enfeksiyonları azaltmak için önemlidir.