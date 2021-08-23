Covid-19’dan ölümler 6 haftadır artıyor

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cahit Işık Yavuz, resmi verilere göre Covid-19 günlük vaka ve ölüm ortalamasının iki ayda dört katına çıktığını açıkladı.

Latif SANSÜR

Türkiye’nin Delta varyantı olan bir vaka profili ile yeni bir yükseliş döneminde olduğunu söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cahit Işık Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı istatistik görseli paylaşımı ve açıklamasında resmi verilere göre Covid-19 ölümlerinin 6 haftadır arttığını söyledi. Yavuz, “Haftalık toplam ölüm bir önceki haftaya göre yüzde 43 arttı, bin 374 oldu. Bu sayı Mayıs ayının son haftasının üstünde. Vaka sayıları plato çizse de haftalık toplam vaka 100 binde 163. Yayılım hala yüksek düzeyde salgın yükseliyor” uyarısı yaptı.

“İKİ AYDA DÖRT KATINA ÇIKTI”

Dr. Yavuz iki ay boyunca günlük rakamların ortalamalarına bakıldığında son iki haftadır test sayısı artmış vaka sayısı azalmış görünüyor olsa da; günlük vaka ve ölüm ortalamasının iki ayda 4 katına çıktığını söyledi. Yüzde 90’ı Delta varyantı olan bir vaka profili ile yeni bir yükseliş dönemi yaşandığının altını çizdi.

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