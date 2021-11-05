Covid-19’dan sonraki tehlike: Beyin sisi

Kanada’da yapılan yeni bir araştırma, Covid-19’un uzun vadeli etkileri arasında beyin sisinin de olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu bilişsel bozukluğun burundan beyne ulaşan virüs nedeniyle oluştuğu görüşünde…

Kanada’daki Rotman Araştırma Enstitüsü ve California’daki California Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, Covid-19 geçirmiş kişilerde hafıza ve düşünme kaybına yol açabilecek ‘beyin sisi’ne rastlanabileceğini açıkladı.

Araştırmacılar, Covid-19 virüsünün burundan beyine ulaştığını ve burada da bilişsel bozukluklara meydana olduğunu belirledi. NBC News’da yer alan habere göre bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğu belirlendi.

AYLARCA DEVAM EDEBİLİR

Daha önce Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin belirttiğine göre de COVID-19’un uzun vadeli etkilerinden biri “beyin sisi” veya düşünme ve konsantre olma zorluğu. Araştırmalar beyin sisinin koronavirüs geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğine işaret ediyor. Bu sorun yoğun bakımda yatan hastalarda ise daha fazla görülüyor.

Araştırmacılar, bir kişinin beyninin, onu virüslerden ve diğer yabancı cisimlerden koruyan doğal bir bariyer oluşturduğunu belirtirken, yeni araştırmalar, Covid-19 virüsünün burundan girerek bu engeli aşabildiğini ortaya çıkardı.

Toronto merkezli araştırma ekibi, Covid hastalarının enfeksiyondan sonra 7 aylık süreçte benzer bilişsel sorunlarla karşılaşabildiğini aktardı.

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