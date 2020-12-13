COVID-19’un bir düşmanı da SELENYUM

Pandemiyle birlikte bazı vitamin ve minerallerin önemi bir kez daha anlaşıldı… Araştırmalar; C,D,E,A vitaminleri ile çinko, magnezyum ve selenyum minerallerinin Covid-19’a karşı koruyucu ya da tedaviyi kolaylaştırıcı etkileri olduğunu ortaya koydu… İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, selenyumun genel faydalarını, hangi gıdalarda bulunduğunu ve coronavirüse etkilerini şöyle anlattı:

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIR

Selenyum bağışıklık sistemi için vazgeçilmez minerallerden biridir. Bağışıklık sistemindeki doğal öldürücü hücrelerin ve T lenfositlerin (vücudu istila eden virüslerin bulaştığı enfekte hücreleri tespit edip ortadan kaldıran bir tür bağışıklık hücreleri) sayısını artırır. Serbest radikalleri yok eder ve genlerin hasar görmesini engeller.

Karaciğerin detoks faaliyetlerine yardımcı olur, kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Selenyum vücutta ortaya çıkan kanser hücrelerinin kendi kendilerini ortadan kaldırılmasını destekleyip, onları bloke edebilir. Kan selenyum seviyesi yüksek olanlarda prostat kanseri riski iki ayrı çalışmada yüzde 51-48 daha düşük bulunmuştur.

VİRÜSE KARŞI KORUR

Çin bölgelere göre toprak selenyum düzeyinin en yüksek ve düşük olduğu ilginç bir ülkedir. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bilimsel bir araştırmaya göre en yüksek selenyum alımının olduğu bölgelerde Covid-19 hastalığı iyileşme oranlarının diğer bölgelere göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Hubei Eyaleti’ndeki Enshi şehri Çin’in selenyum alımının en yüksek olduğu şehirdir. Bu şehirdeki iyileşen hasta sayısı aynı eyaletteki diğer şehirlerden 3 kat daha fazla bulunmuştur. Heilongjang Eyaleti dünyanın en düşük selenyum alımının olduğu bölgelerden biridir ve buradaki ölüm oranı diğer eyaletlerden 5 kat fazla bulunmuştur. Daha önce de selenyum alımı ile viral hastalıklar arasında ilişki olup olmadığını araştıran birçok çalışma yapılmıştı. Selenyum eksikliğinde HIV, hepatit virüslere ve Coxakie virüslere direnç azalmaktadır.

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Selenyumun günlük alınması gereken miktarı 150-200 mikrogramdır ve bunun ancak 50 mikrogramı besinlerle alınabilir. Gıdalardaki selenyum seviyesi topraktaki selenyum miktarı ile doğru orantılıdır.

Sürekli ve yoğun tarım; tarım ilaçları (zehirleri) ve kimyasal gübreler topraktaki selenyum seviyesini azaltır. Sert kabuklu kuruyemişler (Brezilya cevizi), tohumlar (susam); deniz ürünleri (istiridye, ringa balığı, morina); bitkisel gıdalar (lahana, mantar, kabak) selenyumdan en zengin gıdalardır. Ayrıca karaciğer ve böbrekte bol miktarda bulunur.