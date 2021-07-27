Covid aşısından sonra BioNTech’ten yeni bir aşı geliyor

Türeci ve Şahin’in Almanya’da kurduğu ve Pfizer ile Covid-19 aşısı geliştirerek adını duyurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech yeni hedeflerini ve amaçlarını kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, BioNTech’in yeni hastalıklara karşı mRNA bazlı aşılar geliştirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

Şirketin CEO’su Uğur Şahin, her yıl dünyada milyonlarca insanı etkileyen sıtmaya karşı bir aşı geliştirme hazırlığı içerisinde olduklarını duyurdu. Şahin, aşının denemelerinin 2022 yılının sonunda başlayacağını da belirtti.

Şahin, “Pandemiye verdiğimiz tepki bilim ve inovasyonun, birlikte ortak bir hedef doğrultusunda çalışınca insanların yaşamlarını nasıl dönüştürebildiğini gözler önüne serdi. İnovasyonumuzu, buna en çok ihtiyacı olanlara getirmek için çalışıyoruz” dedi.

BioNTech’in CEO’su, “Partnerlerimizle birlikte, mRNA bazlı güvenli ve etkili bir sıtma aşısı geliştirerek hastalığı engellemek ve ölüm oranını düşürmek istiyoruz. Amacımız Afrika kıtası ve bu hastalıktan etkilenen diğer bölgeler için kalıcı bir çözüm üretmek” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2019 yılında en az 409.000 insanın ölümüne sebep olan ve 229 milyon kişiye bulaşan sıtma en çok Afrika kıtasını etkiliyor. Afrika’da 5 yaşın altındaki çocuklar en çok etkilenen grup olarak öne çıkıyor.

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