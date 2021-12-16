Covid önlemlerini Holokost’la kıyasayan milletvekiline ceza

Hollandalı milletvekilinin Covid aşısı olmayan kişileri “yeni Yahudiler” olarak tanımladığı paylaşımlar, Yahudi örgütlerini ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

Hollanda’da sağcı Demokrasi için Forum partisi lideri ve milletvekili Thierry Baudet’in Covid-19 kısıtlamalarını Holokost’la karşılaştırdığı sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye yol açtı.

Baudet, geçen ay Twitter hesabında Covid aşısı olmayan kişileri “yeni Yahudiler”, bu kişileri tanımayanlarıysa “yeni Naziler” olarak nitelediği bir dizi mesaj atmıştı. Milletvekili, Covid aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamalara tepki olarak bir Nazi toplama kampının fotoğrafıyla beraber “Tarihin tekerrür ettiğini görmemek nasıl MÜMKÜN olur” notunu paylaşmıştı.

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Paylaşımlar, olayı mahkemeye taşıyan Holokost tanıkları ve Yahudi örgütlerini ayağa kaldırdı.

Mahkeme, Baudet’e mesajları 48 saat içinde silmesini, aksi halde günlük 25 bin avro ceza ödeyeceğini bildirdi. Mahkemenin kararında, Baudet’in Holokost kurbanlarını ve ailelerini gereksiz yere rencide ettiği belirtildi.

Ayrıca milletvekilinin Covid-19 önlemleriyle ilgili olarak Holokost fotoğraflarını kullanması yasaklandı.

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Baudet, makheme kararını “akıl almaz” diye niteleyerek itirazda bulunacağını belirtti.