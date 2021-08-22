COVID sertifikasını koluna dövme yaptırdı

İtalya’da Andrea Colonetta isimli bir öğrenci, COVID sertifikasının QR kodunu, koluna dövme olarak yaptırdı. Colonetta’nın restoranlara girerken sertifikasını soran görevlilere kolundaki dövmeyi gösterdiği videosu sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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22 yaşındaki Andrea Colonnetta, yaptırdığı son dövme ile dikkat çekiyor. Colonetta, dövme sanatçısı Gabriele Pellerone’ye COVID sertifikasının dövmesini yaptırdı. Colonnetta, Corriere della Calabria gazetesine verdiği demeçte, “Bu kesinlikle orijinal bir şey, farklı olmayı seviyorum” dedi.

Colonnetta’nın sol kolunun alt tarafında artık yeşil geçiş kartının QR kodu bulunuyor. Geçiş kartı, corona virüsü durumunun kanıtı olmakla birlikte aşı olunduğuna, virüsten kurtulunduğuna veya son 48 saat içinde yaptırılan testin negatif olduğuna dair bir kanıt.

AB’nin dijital COVID sertifikasının bir uzantısı olarak İtalya’a, 6 Ağustos’tan bu yana sinemalara, müzelere, kapalı spor salonlarına veya restoranlar gibi kapalı mekanlara girmek için COVID sertifikasını göstermek zorunlu hale geldi.

İki doz corona virüsü aşısı olduğunu söyleyen Colonnetta, dövmesinin Instagram ve TikTok’ta ilgi gördüğünü söylüyor.

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