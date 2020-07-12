Covid’li hastalardan tedavi ücreti alınmaya mı başlanacak?

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelere corona virüsü tedavisi gören hastalar için yazı gönderdiğini kaydetti. Yazıda, “Pandemi bakım hizmeti, birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti işlem kodları, Medula Hastane Sistemi işlem tarihi 29.06.2020 tarihi itibariyle pasiflenmiştir” bilgisinin yer aldığını açıklayan TTB Merkez Konseyi, bunun pandemi sürecine olumsuz etki yapacağına dikkat çekti.

HASTALARDA KAYGI

Yapılan bildirimin bir çok sorunu gündeme getirdiğine dikkat çeken TTB, “Bu bildirim, özel hastanelerin 29 Haziran’dan sonra yatan hastalar nedeni ile zarar edeceğine ilişkin itirazları, hastaların katkı payı vermek durumunda kalacaklarına yönelik kaygıları, özel hastanelerden devlet hastanelerine sevklerin başlaması, özellikle hasta sayısının yükselişte olduğu bölgelerde yatak sıkıntısı gibi sorunları gündeme getirmiştir” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞTAN ÜCRET

Konsey, geçen hafta yurt dışına çıkacak vatandaşlardan gittikleri ülke tarafından talep edilen PCR testi için Sağlık Bakanlığı hesabına İBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesini hatırlatarak “SUT değişikliği ile COVID-19’un tetkik, tanı ve tedavisinde kamu sağlık hizmet sunucularının katılım payı ve salgının ilk günlerinde olduğu gibi özel sağlık kuruluşlarınca vatandaşlardan ilave ücret alındığı döneme geçileceği sonucuna ulaşmak hiç de zor değildir” görüşlerine yer verildi.

DERS ALINMAMIŞ

Pandemiden gereken dersin çıkarılmadığı dile getirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde kamusal kaynakların ne denli önemli olduğu, katkı-katılım paylarının ve cepten ödemelerin nasıl mağduriyetlere yol açtığı bir kez daha tüm açıklığı ile görülmüştür.

* Ancak salgın hala devam ederken ödemelere kısıtlamalar getirilmesi, salgını yönetmeye, önlemeye yönelik uygulamalardan IBAN verilerek ücret talep edilmesi pandemiden gereken dersin çıkarılmadığını göstermektedir.

VAZGEÇİN ÇAĞRISI

Merkez Konseyi, nitelikli, kamusal kaynaklı sağlık hizmet sunumuna her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan bu olağan dışı dönemde hastaları mağdur edecek uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.

Pandemi süresince ve sonrasında SUT dâhil yaşama geçirilecek bütün uygulamalar, yapılacak değişiklikler, tüm toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetini, uygun nitelikte ve ücretsiz almasını sağlayacak yönde olması gerektiğini açıklamasında belirtti.