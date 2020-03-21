Çözüm bulunamıyor… Son çare!

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye genelinde vatandaşların evden çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına gelirken, Bursa’da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek çarşıya akın etti.

(FOTO:İHA)

İHA’nın haberine göre vatandaşların gerekli durumlar dışında da sokaklarda dolaştığı görülürken, yaş ortalamalarının ise 60’ın üzerinde olması dikkat çekti.

(FOTO:İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’de corona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini başlattı. Bursa’nın çeşitli bölgelerinde tek kişilik bankları daha önceden vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, corona virüsünden sonra ise 3 kişilik bankları sökerek yerlerine tek kişilik bankları yerleştirdi.

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