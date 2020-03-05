“Çözümün anahtarı sorunun başladığı yerde” – Türkiye’nin Geleceği (5 Mart 2020)





Türkiye’nin Geleceği’nde, Evren Özalkuş İdlib sorununun bütün yönlerini sordu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Emekli Tümamiral Mustafa Özbey ile ABC Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Sait Yılmaz ve İltica Ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır yanıtladı. Tele1'e destek olmak için:

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