Crespo’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Sözleşmesi bitiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak ediliyor.Ara transfer döneminde ilk olarak Adana Demirspor’dan Samet Akaydın’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir’i kadrosuna katmıştı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Crespo’nun istediği yeni yıllık ücret belli oldu. İşte haberin ayrıntıları…

LEMOS RESMEN AYRILDI

Brezilya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Atletico Mineiro, Fenerbahçe’nin sözleşmesini feshettiği Lemos transferinde mutlu sona ulaştı. Uruguaylı oyuncu, Atletico Mineiro ile Aralık 2023’e kadar resmi sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Mauricio Lemos ile Aralık 2023’e kadar sözleşme imzalanmıştır” denildi.

VALENCIA’NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA!

Tecrübeli oyuncunun menajeri açıklamasında; “Bizim amacımız Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak. Bu konuda da olumlu şekilde yol alıyoruz. Valencia, Barcelona’nın radarına girmiş bir oyuncu. Bu da onun işini ne kadar iyi yaptığının bir göstergesi. Onu isteyenler tabii ki olacaktır ancak dediğim gibi ana hedefimiz burada kalmak.” dedi.

CRESPO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR!

Portekiz’in Estoril takımından gelen Miguel Crespo’nun sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek.

Crespo, yeni sözleşme imzalamak için Sarı-lacivertli ekipten, 1.5 milyon Euro talep ediyor. Sözleşmesi 2024’te bitecek Miguel Crespo ile F.Bahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı. Portekizli oyuncu, 500 bin Euro olan maaşına zam istedi. Sarılacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon Euro oldu. 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon Euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Miguel Crespo 2 gol 1 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.