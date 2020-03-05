Crystal Palace Cenk Tosun’un sözleşmesini feshetti! Ameliyat edilecek…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Crystal Palace’a kiralanan ancak sakatlanan Cenk Tosun’un takıma döndüğünü ve önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

Ara transfer döneminde Palace’a kiralanan milli futbolcu, antrenmanda dizinden sakatlandı. Yaklaşık 7 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı duyurulan 28 yaşındaki forvet, kulübü Everton’a döndü. Liverpool ekibi, milli golcünün durumuyla ilgili olarak “Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun gelecek hafta ameliyat edilecektir” açıklamasını yaptı. Oyuncu ameliyat sonrası Everton sağlık ekibi kontrolünde tedavisini sürdürecek.

Crystal Palace’tan sözleşme açıklaması

Londra ekibi, Cenk’in sözleşmesinin feshedildiğini ve Everton’a döndüğünü duyururken, milli oyuncumuz için iyi dileklerini gönderdi.

| An injury update on @CenkTosun_. Speedy recovery, Cenk! — Everton (@Everton) March 5, 2020

Cenk Tosun da instagram hesabından yaptığı açıklamada:

“Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.