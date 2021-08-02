Cübbeli amiral kararını YAŞ’tan önce verin

CHP’li Özgür Özel’den tarikat evindeki komutan için çağrı… Özel, süreci endişeyle izlediklerini belirtti. “Eğer YAŞ’ta emekliye ayrılırsa üniformasının üzerine cübbe giyen personel cezasız kalmış olacak” dedi…

SÖZCÜ ANKARA

Tuğamiral Mehmet Sarı, Deniz İkmal Komutanı görevindeyken geçen 25 Mart günü makam arabasıyla gittiği tarikat evinde görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) beyaz üniforması üzerine cübbe giyip başına sarık takmıştı. Bu skandal görüntüler üzerine Sarı hakkında başlatılan soruşturma aradan geçen dört ayda halen tamamlanmadı.

‘EN ÇOK FETÖ SEVİNİR’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sarıklı-cübbeli amiral hakkındaki süreci endişeyle takip ettiklerini belirtti ve sorumlulara şöyle seslendi: “YAŞ öncesi, Yüksek Disiplin Kurulu’nun bu dosyayı bir an önce karara bağlaması ve Sarı hakkında işlem yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Karar verilmez ve bu kişi YAŞ’ta görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılırsa TSK üniformasının üzerine cübbe giyen bir personelin bu davranışı cezasız kalmış olacaktır.”

Sarı’nın görevden alındığı yönünde açıklama için de Özel, “Bu işlem yetersizdir. TSK üniforması üzerine cübbe ve sarığını geçiren bu şahsın cezasız kalmasına en çok da tarikatlar ve FETÖ sevinecektir. Bu şahıs hakkında YAŞ öncesi işlem yapılmaması, Erdoğan ve Akar’ın, orduyu içeriden çürüten tarikat ve cemaat yapılanmalarına göz yummayı sürdürdükleri anlamına gelecektir. Bu şahsın akıbeti turnusol niteliğindedir” dedi.