Cübbeli, sarıklı iki kişi Atatürk posterini indirdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gece geç saatlerde iki kişi Atatürk posterini olduğu yerden kopartıp yere attı. Polis saldırıyı gerçekleştiren cübbeli ve sarıklı iki kişiyi bulmak için soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Elif Çavuş/TRABZON

Ortahisar ilçesi Kemerkaya mahallesinde iki iş hanı arasında bulunan dar bir sokağa asılan Atatürk posterine, dün gece geç saatlerde cübbeli ve sarıklı iki kişi saldırdı.

Sokaktan geçen iki saldırgandan biri etrafa bakarken diğeri iple iki bina arasına asılan Atatürk posterini zıplayarak kopardı.

Daha sonra da Atatürk posterini buruşturup yere atarak gitti. Bu anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HAPİS CEZASI VERİLMELİ

Şahısların bir an önce bulunup, ilgili kanun maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini ifade eden CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Atatürk’ün denize döktüğü düşmanların demek ki hepsini bitirememişiz. Bu tür olayların sorumluları Atatürk düşmanlığını siyaset dili haline getirenlerdir. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün gerekli girişimleri yaparak, yaptıkları suçun karşılığı olan hapis cezasının verilmesini sağlamasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı ise sokağa daha büyük bir Atatürk posteri asacaklarını açıkladı.

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