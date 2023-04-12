Cübbeli’den AKP’li Yanık ve Zengin’e: Ya siz Müslüman mısınız, gavur musunuz?





Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendi Youtube kanalındaki “İftar sohbetleri” programında İstanbul Sözleşmesi’ni sert sözlerle eleştirdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a da isim vermeden tepki gösteren Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

“YA SİZ MÜSLÜMAN MISINIZ, GÂVUR MUSUNUZ NE SİNİZ SİZ?”

“Nerden çıktı kadının beyanı esas? Kadın yalan söylemez mi? İftira atamaz mı? Erkek de atar kadın da atar. İslam’da böyle bir şey var mı? Doğrunun beyanı esastır. Bunu da Fatih Erbakan’dan başka bu işle uğraşan şu anda partilerden görmedim.

Hepsi hemen İstanbul Sözleşmesi getireceğiz bilmem ne. Hiç biri bu işlen de uğraşmıyor. Allah razı olsun Tayyib Bey feshetti ama kendi partisinin içindeki o başörtülü kadınlar kalktılar ayağa.

Ya siz Müslüman mısınız, gâvur musunuz ne siniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu? Sen doğru konuşmayan bir sözü nasıl alırsın onunla adamı yakarsın, kaç sene hapse atarsın.

Yalan konuşuyor belki. İnceleyeceksin, şahitleri dinleyeceksin kim doğru konuştuysa ona göre hüküm vereceksin. “

BAKAN YANIK VE ÖZLEM ZENGİN NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı’nı büyütmek için çeşitli partilerle masaya oturan AKP’de Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) öne sürdüğü şartlardan biri olan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini talep etmişti.

Talebin AKP tarafından kabul edildiği öne sürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” açıklamasını yapmıştı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te konuyla ilgili açıklamasında sözkonusu kanunun “kırmızı çizgileri” olduğunu vurgulamıştı.