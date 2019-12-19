Çukur 3.Sezon 13.Bölüm – Kan Davası





Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-80-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_80 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub 3.Sezon 13.Bölüm Özet: Çukur’da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç’ı kimse tutamayacak. Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı’nın daha hayatını tehlikeye atacak. Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu

Yönetmen: Sinan Öztürk

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili

Celasun: Kubilay Aka

Efsun: Damla Sönmez

Azer: Cihangir Ceyhan

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Karaca: Ece Yaşar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Cüneyt: Onur Yar

Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde