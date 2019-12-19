Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-80-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_80 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub 3.Sezon 13.Bölüm Özet: Çukur’da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç’ı kimse tutamayacak. Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı’nın daha hayatını tehlikeye atacak. Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu
Yönetmen: Sinan Öztürk
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde
Anasayfa Alaturka TV Çukur 3.Sezon 13.Bölüm – Kan Davası