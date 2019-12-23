Çukur 3. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 14. son bölüm izle

Çukur 3. sezon 14. son bölümüyle seyircileri ekrana bağlamayı başardı. Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali hayati tehlikeyi atlatıyor. Baytar, müjdeyi veriyor. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı buluyor. Sultan ana Azer ile Yamaç arasındaki davayı sona erdirmek için Karaca’yı Azer’in evine gönderiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR 3. SEZON 14. BÖLÜM İZLE

Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışıyor. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atıyor.

Yamaç ile Nehir arasındaki yakınlaşma gittikçe ilerliyor.

Öte yandan Azer’in evine giden Karaca, bir Koçovalı olduğunu asla unutturmayacağını söylüyor. İkilinin arasında ilerleyen bölümlerde bir aşk doğup doğmayacağı ise merak konusu…