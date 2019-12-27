Çukur 3. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Sultan bir kez daha Yamaç’ın karşısında! İşte yeni bölüm fragmanı…

Çukur’un yeni bölüm fragmanı Show TV’de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali hayati tehlikeyi atlatıyor. Baytar, müjdeyi veriyor. Yamaç, Cumali’nin vurulmasıyla sarsılıyor, yeniden Azer’in peşine düşüyor. Adamlarını toplayıp Azer’i almaya gittiğinde karşısında yeğeni Karaca’yı bulmuştu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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ÇUKUR 82. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak.

Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.