Çukur 3. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç’ın yeni düşmanı ortaya çıkıyor!

Çukur’un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun’un, sonra da Reşit’in Yamaç Koçovalı’yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet’in Yamaç’ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.
ÇUKUR 3. SEZON 15. BÖLÜM FRAGMANI
“Başına ne büyük bir bela açtığının farkında bile değilsin Yamaç!”#çukur‘un yeni fragmanı yayında!@cukurdizi @Aras_B_iynemli @ates_brky @necatislerhttps://t.co/OgkL1FhJdl pic.twitter.com/WoZvaHKgy7
— Show TV (@ShowTV) December 29, 2019