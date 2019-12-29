Çukur 3. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç’ın yeni düşmanı ortaya çıkıyor!

Yazan:
Alaturka Online
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Çukur’un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun’un, sonra da Reşit’in Yamaç Koçovalı’yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet’in Yamaç’ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

ÇUKUR 3. SEZON 15. BÖLÜM FRAGMANI

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?