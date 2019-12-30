Çukur 3. sezon 16. fragman yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 15. bölüm izle

Çukur 3. sezon 15. bölüm Show TV’de yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur’un son bölümünde önemli bir isim daha kadroya dahil oldu. Yamaç Koçovalı’nın baş düşmanlarından biri olan Çağatay Erdenet son bölümde ekrana geldi, bu rolü ise ünlü oyuncu Nejat İşler canlandırıyor. Peki Çukur 3. sezon 16. fragman yayınlandı mı? İşte Çukur 3. sezon 15. bölüm izleme linki…

Çukur dizisinin son bölümünde; Efsun, Azer’in Yamaç’ı öldürmeyi bir türlü becerememesi sonucu olaya el atar. Azer’in topladığı Çukur’un bütün düşmanlarına kendini tanıtır ve Yamaç’a karşı güçlü bir ittifak kurmak için külçe altınları ortaya çıkarır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR 3. SEZON 15. BÖLÜM İZLE

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşar. Mahsun, Yamaç’tan kendisini affetmesini ister bu nedenle de Yamaç’ın gölgesi olup onun hayatını kurtarır. Mahsun bunu Sena için yaptığını söyler. Ancak Mahsun’un yaptıkları ve söyledikleri Yamaç’ı çıldırtmaya yeter.

Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulur. Koçovalılar yeniden bir araya gelir. Sultan ana bu anın mutluluğunu yaşar.

Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde eder. Karaca ve Azer’in arasındaki gerginlik aynı zamanda ikiliyi birbirine yaklaştırır.

Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulur. O düşman Çağatay Erdenet’tir.