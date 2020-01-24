Çukur 3.Sezon 17.Bölüm – Kadına El Kaldırmam





Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-84-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_84 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub 3.Sezon 17.Bölüm Özet: Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak. Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek. Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu

Yönetmen: Sinan Öztürk

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili

Celasun: Kubilay Aka

Efsun: Damla Sönmez

Azer: Cihangir Ceyhan

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Karaca: Ece Yaşar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Cüneyt: Onur Yar

Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde