Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-84-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_84 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub 3.Sezon 17.Bölüm Özet: Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak. Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek. Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu
Yönetmen: Sinan Öztürk
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde
Anasayfa Alaturka TV Çukur 3.Sezon 17.Bölüm – Kadına El Kaldırmam