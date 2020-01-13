Çukur 3. sezon 17. yeni bölüm fragman/önizleme yayında! Çukur 3. sezon 16. son bölüm izle

Çukur 3. sezon 16. bölüm Show TV’de yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Nejat İşler’in yer aldığı Çukur’un son bölümünde; Vartolu babasının katilini öğrenir. Yamaç Koçovalı ve Çağatay Erdener savaşı başlar. Yamaç, tüm İstanbul’un duyacağı patlama için hazırlık yapar. Çukur 3. sezon 17. yeni bölüm fragman/önizleme yayınlandı. İşte Çukur 3. sezon 16. son bölüm izleme linki…

Çukur dizisinin son bölümünde; Vartolu, Saadet’in boşanma davası açtığını öğrenince Almanya’dan apar topar gelir. Cumali, Karaca’nın Azer’in evinde kalmasına katlanamaz, Karaca’yı eve geri getirmek ister. Ancak buna hem Karaca hem de Sultan ana karşı çıkar. Karaca ise kendini yalnız hisseder omzunu Azer’e yaslar. Yamaç, Çağatay Erdener’in tüm geçmişini araştırır. Selim, Yamaç ile Cumali’yi Çağatay’ın karşısına çıkmalarını engellemek ister ancak kardeşleri sözünü dinlemez. Azer, Çağatay Erdener ile buluşur.

ÇUKUR 3. SEZON 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ÇUKUR 3. SEZON 16. SON BÖLÜM İZLE

Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışır.Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirir. Karaca, Cumali’nin karşısında durur. Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğurur.