Çukur 3. sezon 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 17. son bölüm izle

Çukur 3. sezon 17. bölüm Show TV’de yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Nejat İşler’in yer aldığı Çukur’un son bölümünde; Yamaç, Çağatay Erdenet’e karşı planlarını yapar, niyeti büyük bir tufan çıkarmaktır. Çukur 3. sezon 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 3. sezon 17. son bölüm izleme linki…

Çukur dizisinin son bölümünde; bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışır. Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşür.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR 3. SEZON 17. BÖLÜM İZLE

Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay, elinden geleni ardına koymaz. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışır.

Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsar. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşir, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkiledi. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanır.

Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelir.