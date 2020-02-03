Çukur 3.Sezon 19.Bölüm – Sıksana Babamınoğlu

Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-86-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_86 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub 3.Sezon 19.Bölüm Özet: Çukur’da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek. Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak. Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu
Yönetmen: Sinan Öztürk
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde
Anasayfa Alaturka TV Çukur 3.Sezon 19.Bölüm – Sıksana Babamınoğlu