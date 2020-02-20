Çukur 3.Sezon 21.Bölüm – Ben Baba Olamam!





Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-88-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_88 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub Çukur 3.Sezon 21.Bölüm Özet: Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç’ı büyük bir sürpriz bekleyecek. Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu

Yönetmen: Sinan Öztürk

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili

Celasun: Kubilay Aka

Efsun: Damla Sönmez

Azer: Cihangir Ceyhan

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Karaca: Ece Yaşar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Cüneyt: Onur Yar

Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde