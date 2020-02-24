https://www.youtube.com/watch?v=nwJZdGiPw_w
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Damla’nın, Cumali’ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yaratacak. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu
Yönetmen: Sinan Öztürk
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde
Çukur 3.Sezon 22.Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=nwJZdGiPw_w