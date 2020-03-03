Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-90-bolum-izle?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=bolum_90 Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub Çukur 3.Sezon 23.Bölüm Özet: Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler edinecek. Ancak Vartolu, Yamaç'ın isteğiyle mahalledeki sorunların kaynağını bulmak için harekete geçecek. Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi en korktukları şeylerle sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verecek. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden olacak. Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu
Yönetmen: Sinan Öztürk
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #Çukur #ÇukurHerYerde
Anasayfa Alaturka TV Çukur 3 Sezon 23 Bölüm – Ölmeyeceksin Tamam mı?