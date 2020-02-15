Çukur 88. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çağatay’ın adamları her yerde!

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. İşte Çukur 3. sezon 21. bölüm fragmanı…

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü öncesinde 2. fragman SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Yeni fragmanda; Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



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ÇUKUR YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI



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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak.

Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç’ı büyük bir sürpriz bekleyecek.