Çukur | İdris Baba Racon Sahneleri





Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de → https://puhutv.com/cukur-detay?utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=cukur&utm_content=detay Çukur'a Abone Olmak İçin → https://bit.ly/cukur-dd-sub Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu

Yönetmen: Sinan Öztürk

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili

Celasun: Kubilay Aka

Efsun: Damla Sönmez

Azer: Cihangir Ceyhan

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Karaca: Ece Yaşar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Cüneyt: Onur Yar

Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart #İdrisKoçovalı #Racon