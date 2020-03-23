Çukur neden yok? Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü sosyal yaşamı olduğu kadar televizyon dünyasını da sekteye uğratmaya devam ediyor. Yapımcılar, corona virüsü salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara vermeye başladı. Çukur da çekimine ara verilen dizilerden oldu ve bu sebeple bugün yeni bölüm yayınlanmayacak.