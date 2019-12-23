Çukur’da Mahsun sürprizi! Berkay Ateş geri mi dönüyor?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur’da sürpriz bir gelişme yaşanacak. Geçen sezon diziye veda eden Berkay Ateş Çukur’a geri dönüyor. Mahsun karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun yeni bölümlerde yer alacağı ortaya çıktı.
Çukur 3. sezonunda da pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği, Gökhan Horzum’un ise kaleme aldığı fenomen dizide yeni bir sürpriz daha yaşanacak ve geçen nisan ayında projeye veda eden ödüllü oyuncu Berkay Ateş Çukur’a geri dönüyor.
YAMAÇ ŞOK OLUYOR
Dizide Yamaç’ın defalarca ölümden kurtaran kişinin Mahsun olduğu ortaya çıkıyor. Öldü sandığı Mahsun’u karşısına gören Yamaç büyük bir şok yaşıyor.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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