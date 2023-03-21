Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e suikast girişimi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in suikast girişimine uğradığını açıkladı.

ART ARDA ‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI

Barut, “Halkın belediyelerini korkutamaz, yıldıramaz, bir adım geri attıramazsınız. Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin’e yönelik alçak suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da konuyla ilgili şu “Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin’e yönelik hain suikast girişimini lanetliyorum! Bu alçak girişim en ince ayrıntısına kadar aydınlatılmalıdır. Geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise sosyal medya hesabından “Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin’e suikast girişimini lanetliyorum. Geçmiş olsun Soner” paylaşımını yaptı.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, Çetin’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Atay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarının Türkiye’sini inşa etmede rol alan tüm yoldaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacak” ifadeleri yer aldı. ANKA