Çukur’un ‘Cumali’si Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu evlendi!

Çukur dizisindeki ‘Cumali’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, evlendi. Defne Samyeli, sade bir törenle evlenen çifte mutluluklar dileyerek “Hoş geldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu evlendi.

Memili, Dayıcıoğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken törende bulunan Defne Samyeli de bir mesaj paylaştı.

“NE İYİ GELDİNİZ HEP BİRLİKTE”

Samyeli, “Ömür boyu hep böyle mutlu ve beraber olmanız dileğiyle. Didom sayesinde daha büyük bir aile olduk. Necipciğim, duygularımı tarif etmek zor, hoş geldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte” ifadelerini kullandı.

“BİR ÖMRE BEDEL”

Necip Memili ise “Bir ömre bedel” notuyla siyah beyaz iki fotoğraf paylaştı.