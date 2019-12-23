Çukur’un Mahsun’undan hayranlarına sürpriz! Berkay Ateş kimdir?

Çukur dizisinin sevilen karakteri Mahsun daha önce diziden ayrılmıştı, Mahsun karakterini canlandıran Berkay Ateş yeniden diziye dönüyor. Berkay Ateş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berkay Ateş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 doğumludur. İlk olarak Abluka sinema filmi ile oyunculuk kariyerine adım atan Berkay Ateş hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Berkay Ateş, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan’lıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Berkay Ateş, oyunculuğa televizyon ekranlarında ‘Sessiz Fırtına’ ile başladı.

Karadayı, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş, Anne dizisindeki performansı ile geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22’yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır.

Show TV ekranlarında ikinci sezonu yayınlanmakta olan Çukur dizisine dahil olmuş ve Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Kova Burcudur.

Ödülleri:

2015 – 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Abluka

Berkay Ateş’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)